Верховную раду Украины предложили заменить «Народным вече»

Москва, , 14:03 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует добиться того, чтобы ключевые для страны законы принимались бы не депутатам Верховной рады, а гражданами при помощи референдумов. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Олег Нилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На территории Украины организована опытная лаборатория по различным экспериментам. Первый эксперимент — как осуществить переворот через майдан, печеньки. Проведён эксперимент, кто-то защитил свою диссертацию. Потом эксперимент — давайте приведём самых правых радикалов к власти. Попробовали ‑ и результаты на полку. Третий эксперимент — а давайте приведём к власти известного, но не опытного человека», — отметил участник ток-шоу.

Эксперт считает, что последний из перечисленных им экспериментов самый безопасный. Ведь Зеленский, по сути, признаёт свою неопытность и говорит, что ключевые моменты будет решать при помощи референдумов. Нилов отметил, что для Украины было бы намного рациональнее отказаться от работы Верховной рады и заменить этот орган власти на «Народное вече».

«Если Зеленский добьётся того, чтобы основные законы о войне и мире, о России, о своём «хозяине» и бюджет пусть принимают через референдум, тогда, может, и Верховная рада не нужна будет. Можно будет управлять через мнение народа», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог-международник Олег Волошин заявил, что Зеленский, отказываясь от переговоров с Россией и референдума по Донбассу, испугался «воинствующего меньшинства», и поэтому решил пойти на поводу у «партии войны».

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