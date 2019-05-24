Канцлер Германии провела телефонный разговор с Зеленским

Берлин, , 13:40 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщило 24 мая информационное агентство УНН.

По его словам, Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность. Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, а также урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что переговоров с Россией по Донбассу не будет.

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В свою очередь глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что диалог с Москвой всё же нужен.

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