Пятница, 24 Мая 2019 года
13:54:20 МСК

Канцлер Германии провела телефонный разговор с Зеленским

Политика

Сотрудничество в нормандском формате будет продолжено

Берлин, 24 мая 2019, 13:40 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщило 24 мая информационное агентство УНН.

По его словам, Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность. Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, а также урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что переговоров с Россией по Донбассу не будет.

Читайте также: Зеленский отверг возможность диалога с Москвой

В свою очередь глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что диалог с Москвой всё же нужен.

Читайте также: Глава администрации Зеленского допустил переговоры с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить