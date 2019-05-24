Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Лондон, , 13:28 — REGNUM Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи. Об этом сообщает CNN.

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Однако к концу выступления, премьер-министр не смогла сдержать эмоций, у нее сорвался голос. После слов о служении своей стране и любви к Великобритании Мэй не смогла сдержать слёз и спешно удалилась в здание официальной резиденции на Даунинг-стрит, на пороге которой она произносила речь, не дав возможности репортёрам задать вопросы.

https://twitter.com/cnni/status/1131851530238349312

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своём уходе с поста лидера Консервативной партии, и, соответственно, с должности главы британского правительства.

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СМИ назвали дату отставки Мэй

Мэй, которая трижды и все разы безуспешно пыталась провести план по Brexit через парламент, пояснила, что сделать такое заявление её вынудили однопартийцы, недовольные представленным обновлённым соглашением с Евросоюзом по Brexit.