Должность главного сержанта будет выборной – Минобороны

Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM Новая должность главного сержанта, которая введена в войсках Южного военного округа, будет выборной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 24 мая, разъясняя введение должности.

«Главный сержант — это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих», — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Как сообщается, эксперимент проводится по решению командующего войсками Южного военного округа. Цель его — повышение авторитета сержантского состава и укрепление общей воинской дисциплины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный сержант должен стать первым помощником командира подразделения. Предполагается, что главный сержант сможет заменить на время офицера, поддерживать дисциплину.

Читайте ранее в этом сюжете: В российской армии появилось новое звание