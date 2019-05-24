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Должность главного сержанта будет выборной – Минобороны

Политика

На нее смогут претендовать младшие командиры, обладающие авторитетом в воинском коллективе

Ростов-на-Дону, 24 мая 2019, 13:15 — REGNUM  Новая должность главного сержанта, которая введена в войсках Южного военного округа, будет выборной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 24 мая, разъясняя введение должности.

«Главный сержант — это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих», — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Как сообщается, эксперимент проводится по решению командующего войсками Южного военного округа. Цель его — повышение авторитета сержантского состава и укрепление общей воинской дисциплины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный сержант должен стать первым помощником командира подразделения. Предполагается, что главный сержант сможет заменить на время офицера, поддерживать дисциплину.

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