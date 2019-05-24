В Казахстане определили тему и регламент теледебатов

Нур-Султан, , 13:19 — REGNUM Телевизионные дебаты кандидатов в президенты Казахстана пройдут 29 мая 2019 года на телеканале «Хабар». Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

В ЦИК сообщили, что в настоящее время разработан регламент проведения телевизионных дебатов и дискуссий. Основное время теледебатов разделено на три раунда.

В первом раунде кандидаты выступят на тему «Приоритеты экономического развития Казахстана». В первой части кандидаты представят свои программы, во втором — зададут вопрос своим оппонентам.

Во втором раунде участники обсудят тему «Социальная модернизация Казахстана», в третьем — «Слово к избирателям».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Алма-Атиснкой области и в Алма-Ате оштрафовали двух человек за незаконную организацию опроса о досрочных выборах президента республики. Размер штрафа составил $100.

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