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В Госдуме не сожалеют об отставке Терезы Мэй

Политика

И объяснили

Москва, 24 мая 2019, 13:11 — REGNUM  В Госдуме сомневаются, что кто-то будет жалеть об отставке Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

«Тереза Мэй объявила об отставке. Не думаю, что кто-нибудь будет жалеть по поводу ее ухода. Я уж точно не буду», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Парламентарий объяснил причину.

«Она не сделала ничего хорошего для Великобритании и сделала всё для разрушения отношений между нашими странами», — указал депутат.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. Соответствующее заявление она сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению.

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