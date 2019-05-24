Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

Киев, , 14:09 — REGNUM Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём. Об этом заявил новый глава ведомства Руслан Хомчак, сообщило 24 мая информационное агентство УНИАН.

На вопрос журналиста о том, существует ли военный вариант решения конфликта в Донбассе, Хомчак ответил:

«Чисто военного варианта я не вижу».

Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.

«Я Наева еще не видел, он сейчас в отпуске, он мой заместитель. Я ему задам этот вопрос: чем он руководствовался… Мне самому интересно, как он это видит», — отметил он.

Напомним, ранее командующий карательной операцией заявил, что ВСУ следует быстро продвинуться к границам Донбасса с Россией, закрепиться там, после чего «освобождением» территории Донбасса займутся нацполиция и нацгвардия Украины.

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