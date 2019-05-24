Прощай, Донбасс: почему новая власть Украины за и против переговоров с РФ

Киев, , 13:07 — REGNUM Вечером в четверг, 23 мая, глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире одного из местных телеканалов заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе нужно начать прямые переговоры с Россией.

Казалось бы, все логично: по вопросу о Донбассе разговаривать, правда, нужно прежде всего с представителями народных республик самого Донбасса, но и властям Украины и России тоже есть что обсудить между собой.

Только вот за несколько часов до того, как Богдан сделал свое заявление, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров с Россией одним словом: «Нет».

А еще за несколько дней тот же самый Андрей Богдан сообщил, что администрация Зеленского готова провести референдум по вопросу о переговорах с Россией, то есть что администрация готова к переговорам, если граждане ответят утвердительно.

При этом еще несколькими днями ранее Владимир Зеленский через полтора часа после своей инаугурации встретился с представителями США и попросил усилить санкции против России, то есть отказался и от переговоров, и от решения вопроса в принципе.

Хотя тот же самый Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что переговоры с Россией нужны, чтобы решить важнейший для Украины вопрос, и не секрет, что победу Зеленскому в определенной мере обеспечили именно эти слова.

Но можно вспомнить и о том, что ближе к концу предвыборной кампании, уже после первого тура, Зеленский заявил, что ни амнистии, ни автономии Донбасса не будет, а это в переводе на русский язык означает, что не будет ни переговоров, ни решения вопроса.

Этот список можно продолжить, мнения по вопросу и о Донбассе, и о взаимоотношениях с Россией одними и теми же людьми высказывались прямо противоположные, причем от одного заявления до другого проходило не более нескольких дней.

Все это означает, во-первых, что никакой позиции и никакой политической линии у новой украинской власти нет, и они ситуативно меняют ответ в зависимости от потребностей даже не конкретного дня, а конкретного часа.

Во-вторых, все это означает, что решения по столь важным вопросам принимает не совсем Богдан и совсем не Зеленский, а в ситуации, когда решения принимаются коллективно и за кулисами, первым публичным лицам всегда непросто.

В-третьих, это означает, что новая власть Украины не намерена возвращать Донбасс и именно поэтому заводит ситуацию в абсурд и тупик: ей не нужны ни разрушенные ею же территории, ни недолюбливающие (мягко говоря) ее граждане.

В-четвертых, из всего сказанного следует вывод, что ни Донбассу, ни России говорить с Киевом незачем и не о чем. Осталось только дождаться, когда в Киеве наберутся храбрости сказать, что Донбасс больше не имеет к ним никакого отношения.