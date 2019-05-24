Юнкер о миграционном кризисе: «Меркель поступила правильно»

Брюссель, , 12:52 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель должным образом отреагировала на миграционный кризис 2015 года, впустив беженцев в страну. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Der Bild от 23 мая.

«Ангела Меркель поступила правильно осенью 2015 года, и история докажет ее правоту. Если бы она закрыла германскую границу, Австрия и Венгрия рухнули бы под тяжестью беженцев. Такова правда», — заявил Юнкер.

Напомним, полномочия действующей Европейской комиссии истекают 1 ноября 2019 года. С 23 по 26 мая граждане стран Европейского союза избирают новых членов Европейского парламента.