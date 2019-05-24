Лидер Консервативной партии Тереза Мэй объявила об отставке

Лондон, , 12:42 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своём уходе с поста лидера Консервативной партии. Этот пост она покинет 7 июня, сообщает 24 мая CNN. За этим должна последовать отставка с поста главы правительства страны.

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Британский МИД опроверг информацию о скорой отставке Мэй

«Я сделала всё возможное, чтобы убедить депутатов поддержать эту сделку», — сказала Мэй о своих попытках провести план по Brexit через парламент.

https://twitter.com/cnni/status/1131849628675170304

Премьер-министр напомнила, что пыталась сделать это трижды, однако, к сожалению, безуспешно.

«Теперь мне ясно, что в интересах страны должен руководить новый премьер-министр», — сказал Мэй.

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Премьер-министр отметила, что соответствующее объявление её вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая ряд британских СМИ заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке 24 мая из-за провала её позиции по Brexit. Однако глава британского МИД Джереми Хант опроверг информацию о скорой отставке Мэй, заявив, что в июне она в качестве премьер-министра страны примет в Великобритании президента США Дональда Трампа.