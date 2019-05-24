Глава Иракского Курдистана будет избран на следующей неделе — СМИ

Эрбиль, Ирак, , 12:44 — REGNUM Парламент Иракского Курдистана изберет главу региона уже на следующей неделе. Об этом 24 мая сообщает Kurdistan24 со ссылкой на свои источники.

Данную информацию подтвердил член Демократической партии Курдистана (ДПК) Зана Кхалид, выступая на заседании в законодательном органе автономии.

Основным претендентом на данный пост является действующий премьер-министр Иракского Кудистана Нечирван Барзани, его поддержали, помимо ДПК, Патриотический союз Курдистана, а также «Движение за перемены».

Напомним, ранее президент Иракского Курдистана избирался на всеобщих выборах в регионе, теперь данная должность избирается законодательным органом.

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