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Лавров рассказал о планах России укреплять сотрудничество с Брунеем

Политика

Москва заинтересована наращивать в том числе торгово-экономические связи с Брунеем

Москва, 24 мая 2019, 12:31 — REGNUM  Москва заинтересована в укреплении военно-технического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Брунеем, заявил 24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы … диалог, который существует между нашими странами, сопровождался наращиванием торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, военных и военно-технических связей», — заявил Лавров на встрече со вторым главой министерства иностранных дел и торговли Брунея Эриваном Юсуфом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва уделяет большое внимание развитию отношений с странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую в ходит в том числе Бруней.

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МИД России
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