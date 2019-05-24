Индийская оппозиция о выборах: Моди победил, Индия проиграла

Нью-Дели, , 12:51 — REGNUM Президент отделения ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) в штате Тамилнад К.С. Алагири заявил, что по итогам парламентских выборов в Индии «премьер-министр Нарендра Моди победил, а Индия проиграла». Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на официальное заявление лидера ИНК.

К. С. Алагири, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Индийский национальный конгресс «полностью уважает вердикт народа страны». Тем не менее президент отделения ИНК выразил опасения по поводу результатов голосования. По словам К. С. Алагири, прошедшие выборы стали «битвой двух идеологий»: идеологии единства, проповедуемой ИНК, и идеологии поляризации общества, которой придерживается правящая «Бхаратия джаната парти». К.С. Алагири отметил, что победа премьер-министра Моди стала «поражением для всей Индии».

Напомним, что 23 мая стали известны результаты всеобщих парламентских выборов в Индии. По итогам голосования победу одержала правящая «Бхаратия джаната парти», получившая 303 из 543 мест в парламенте.