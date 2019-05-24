Оппозиция Индии выступила с критикой переговоров глав МИД Индии и Пакистана

Нью-Дели, , 14:12 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии Индийский национальный конгресс (ИНК) выступила с критикой правящей Бхаратия джаната парти (БДП). По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала обвинил руководство БДП в лицемерии в вопросе отношений с Пакистаном.

В своем аккаунте в Twitter лидер Индийского национального конгресса подчеркнул, что правящая Бхаратия джаната парти слишком быстро изменила свою позицию по поводу связей с Исламабадом. По словам Рандипа Сурджевалы, по окончанию предвыборной гонки глава МИД Индии и выдающийся деятель БДП Сушма Сварадж «забыла героев нации, погибших в теракте в Кашмире» и вступила в переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Ранее, 22 мая, в столице Киргизии городе Бишкек прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе данного заседания состоялась встреча министров иностранных дел Индии и Пакистана.

Напомним, что отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из Джаиш-е-Мухаммад нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF. Руководство страны во главе с премьер-министром Нарендрой Моди жестко осудило действия террористов, а 26 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по тренировочной базе террористической организации Джаиш-е-Мухаммад в Балакоте, Пакистан.