Пятница, 24 Мая 2019 года
12:58:46 МСК

Дели призвал Исламабад прекратить воевать с Индией чужими руками

Политика

Посол Индии в Пакистане Аджай Бисария заявил, что Нью-Дели рассчитывает нормализовать отношения с Исламабадом, однако прежде Пакистану придется прекратить «борьбу с Индией ценой чужих жизней»

Нью-Дели, 24 мая 2019, 12:58 — REGNUM  Дели призвал Пакистан прекратить воевать против Индии чужими руками. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, с соответствующим заявлением 23 мая выступил посол Индии в Пакистане Аджай Бисария.

Индийский дипломат, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что тактика «борьбы с Индией ценой чужих жизней», применяемая Исламабадом, давно является камнем преткновения в отношениях двух стран. Аджай Бисария подчеркнул, что использование территории Пакистана для осуществления террористических атак в Индии недопустимо. Он также отметил, что общественность и политическое руководство Индии сходятся во мнении о том, что Нью-Дели необходимо наладить связи с Пакистаном. Тем не менее, по словам индийского дипломата, это невозможно в условиях нависшей над страной террористической угрозой.

Напомним, что отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из Джаиш-е-Мухаммад нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF. Впоследствии 26 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по тренировочной базе террористической организации Джаиш-е-Мухаммад в Балакоте, Пакистан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить