Дели призвал Исламабад прекратить воевать с Индией чужими руками

Нью-Дели, , 12:58 — REGNUM Дели призвал Пакистан прекратить воевать против Индии чужими руками. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, с соответствующим заявлением 23 мая выступил посол Индии в Пакистане Аджай Бисария.

Индийский дипломат, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что тактика «борьбы с Индией ценой чужих жизней», применяемая Исламабадом, давно является камнем преткновения в отношениях двух стран. Аджай Бисария подчеркнул, что использование территории Пакистана для осуществления террористических атак в Индии недопустимо. Он также отметил, что общественность и политическое руководство Индии сходятся во мнении о том, что Нью-Дели необходимо наладить связи с Пакистаном. Тем не менее, по словам индийского дипломата, это невозможно в условиях нависшей над страной террористической угрозой.

Напомним, что отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из Джаиш-е-Мухаммад нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF. Впоследствии 26 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по тренировочной базе террористической организации Джаиш-е-Мухаммад в Балакоте, Пакистан.