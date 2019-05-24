Турция: решение Палаты представителей США — это антитурецкая деятельность

Анкара, , 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой заявил: «В последнее время в США мы замечаем наращивание антитурецкой деятельности в рамках Конгресса. Решение о «выражении беспокойства относительно союзнических отношений между Турцией и США», принятое Комитетом внешних сношений Палаты представителей, — лишнее тому подтверждение».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой подчеркнул, что союзнические отношения между Турцией и США базируются на общих ценностях и основаны на взаимных интересах, и отметил, что страны успешно взаимодействовали в целях установления мира и поддержания безопасности во многих регионах земного шара. Представитель МИД Турции, в частности, заявил: «Такого рода решения, игнорирующие правовые основания, на которые опирается Турция при принятии мер для обеспечения национальной безопасности, несовместимы с союзническими отношениями. В этой связи беспокойство депутатов и представляемого ими американского народа, дружеским отношениям с которым мы придаем большое значение, не имеют ничего общего с реальностью. По существу, дружеские и союзнические отношения актуализируют необходимость поддержки предлагаемой нами рабочей группы и продуктивных и искренних действий».