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Турецкий избирком опубликовал окончательные итоги муниципальных выборов

Политика

Правящая партии Турции на муниципальных выборах набрала 54,76%

Анкара, 24 мая 2019, 13:08 — REGNUM  Согласно опубликованной Высшей избирательной комиссией Турции информации, на выборах глав муниципалитетов Партия справедливости и развития набрала 54,76%, Народно-республиканская партия — 17,71%, Партия националистического движения — 17,20%, Демократическая партия народов — 4,21%, Хорошая партия — 1,77%, Партия счастья — 1,55% голосов избирателей.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Высшая избирательная комиссия Турции подтвердила решение о проведении выборов мэра Стамбула заново, которое назначено на 23 июня 2019 года. Избирком Турции ранее одобрил обращение правящей Партии справедливости и развития по вопросу проведения повторного голосования по провинции Стамбул, что вызвало бурную реакцию оппозиции. Высшая избирательная комиссия Турции обосновала свое решение тем, что, несмотря на требование законодательства, 225 начальников и 3500 работников избирательных участков в Стамбуле не имели статуса государственных служащих. Муниципальные выборы, результаты которых по Стамбулу были отменены, прошли 31 марта 2019 года.

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Зарубежная хроника
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