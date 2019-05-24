Турецкие военнослужащие направлены в Россию для обучения работе с С-400

Анкара, , 13:19 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил, что Турция отправила в Россию группу военнослужащих, которые будут учиться использованию зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, подготовку турецких военных для эксплуатации систем противовоздушной обороны С-400 планируется начать в июне 2019 года.

По сообщению турецкого новостного агентства Yeni şafak, Хулуси Акар заявил, что Турция нуждается в системах ПВО для обеспечения защиты своего 82-миллионного населения. Он уточнил: «Эти системы защитят Турцию в случае ракетных или других атак с воздуха. Другого применения этим системам нет и быть не может». По словам министра, он не может понять попыток увязать закупку ЗРК С-400 с многонациональной программой разработки истребителей 5-ого поколения F-35. Хулуси Акар напомнил, что в протоколе о сотрудничестве по F-35 нет пункта, предусматривающего выход какой-либо страны из проекта в случае закупки С-400.Напомним, что Турция приобретает 4 дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф», сумма контракта составляет 2,5 млрд долларов.