Неприемлемо: Ереван о продаже Минском оружия Баку

Ереван, , 12:09 — REGNUM Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью, размещенном на сайте belsat. eu, в ответ на вопрос о том, верит ли он в звучащие с азербайджанской и белорусской сторон комментарии о том, что Белоруссия продает ракетные системы для того, чтобы на Южном Кавказе создать баланс, заявил, что для Армении это неприемлемо.

«Мы это не принимаем, это неприемлемо. Мы являемся союзниками в рамках ОДКБ и имеем обязательства в рамках ОДКБ. То, что касается белорусского оружия в Азербайджане, прошу учесть, что от этого оружия погибают наши соотечественники. Для вас это бизнес, для нас это оружие, которое убивает наших людей. Потому эта чувствительность у нас была и остается очень высокой. То есть не чувствительность, а просто неприемлемость», — заявил он.

По его словам, Армения была и остается гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

«Для нас это экзистенциальный вопрос, когда мы имеем ситуацию, когда убийца человека армянской национальности становится героем Азербайджана, когда мы имеем ситуацию, когда ставятся ультиматумы и потом делаются попытки агрессии, как это было в апреле 2016-го года. Для нас все это еще раз подтверждает, что этот вопрос касается строго экзистенциальной безопасности конкретных людей. Это конкретные люди, они имеют имена и фамилии. Это не какая-то абстракция для нас. Потенциал защиты говорит о том, что, да, будут последствия, и они будут касаться всех. В этом смысле нет альтернативы миру, нет альтернативы мирному урегулированию этого конфликта, и всякое способствование эскалации ситуации — оно не в интересах мира. Это вопрос ответственности», — сказал армянский министр.

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