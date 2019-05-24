Пакистан намерен привлечь крупных инвесторов в нефтяную отрасль

Исламабад, , 13:17 — REGNUM 23 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство разрабатывает специальную программу для привлечения иностранных инвесторов в нефтяной сектор страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава пакистанского правительства сообщил журналистам, что стране необходим новый подход к регулированию разведки и добычи полезных ископаемых. По словам Имрана Хана, его правительство разрабатывает политику, в рамках которой будет облегчен доступ для иностранных компаний не только в сфере прямых инвестиций в отрасль, но и в сфере разведки нефти и газа. Кроме того, значительные послабления для иностранных предприятий будут сделаны и в секторе нефтепереработки.

Напомним, что Пакистан испытывает острую потребность в энергоресурсах для развития экономики. Крупнейшая в мире компания Saudi Aramco уже заявила о намерениях вести разведку газа и нефти на пакистанском шельфе в Аравийском море.