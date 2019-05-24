Пенсии жителям Сербии будут назначать в Новгородской области

Великий Новгород, , 12:08 — REGNUM Новгородское отделение Пенсионного фонда РФ будет назначать российские пенсии жителям Сербии — тем, которые трудились в России, или соотечественникам, переселившимся в Сербию на постоянное место жительство. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России (ПФР), ранее все «заграничные» пенсии назначались исключительно на федеральном уровне, но теперь центры компетенции по установлению пенсий по международным договорам начали открывать и в региональных отделениях ПФР.

В Новгородском отделении ПФР центр компетенции по установлению пенсий гражданам Сербии открыт с 1 апреля 2019 года. За назначением пенсий в него обратились уже 136 жителей Сербии, двум из них назначены страховые пенсии по старости — среди низ, например, гражданин Сербии, три года проработавший электриком в Кемерово.

«Независимо от того, в каком районе или городе России трудился гражданин Сербии, пенсию ему назначат в Великом Новгороде. Российские граждане, переехавшие в Сербию из любого уголка нашей страны, также смогут обратиться за назначением пенсии в Новгородскую область. Причем лично приезжать пенсионерам в другое государство не требуется, в ПФР направляются только документы», — пояснили нововведения в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Всего, по данным персонифицированного учёта, в 2019 году за российской пенсией из Сербии могут обратиться 502 человека, в 2020 году — 817, в 2021 — 818 человек.