Пакистан успешно испытал баллистическую ракету Шахин-2

Исламабад, , 13:02 — REGNUM 23 мая вооруженные силы Пакистана провели успешное испытание баллистической ракеты «Шахин-2».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на начальника межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асифа Гафура, ракета класса «поверхность-поверхность» была испытана в целях укрепления безопасности страны. Примечательно, что испытание баллистической ракеты совпало со днем объявления официальных результатов парламентских выборов в соседней Индии.

Напомним, что баллистическая ракета «Шахин-2» обладает дальностью до 1500 километров. Ракета способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.