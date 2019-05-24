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Пакистан успешно испытал баллистическую ракету Шахин-2

Политика

Испытание совпало с объявлением результатов выборов в Индии

Исламабад, 24 мая 2019, 13:02 — REGNUM  23 мая вооруженные силы Пакистана провели успешное испытание баллистической ракеты «Шахин-2».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на начальника межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асифа Гафура, ракета класса «поверхность-поверхность» была испытана в целях укрепления безопасности страны. Примечательно, что испытание баллистической ракеты совпало со днем объявления официальных результатов парламентских выборов в соседней Индии.

Напомним, что баллистическая ракета «Шахин-2» обладает дальностью до 1500 километров. Ракета способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

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Зарубежная хроника
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