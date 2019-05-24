Парламент Северной Македонии принял законы о реформе в сфере безопасности

Скопье, , 13:03 — REGNUM Парламент республики Северная Македония рассмотрел и принял во втором чтении пакет законопроектов о реформе в сфере безопасности. В поддержку законопроектов проголосовал 91 депутат.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», парламент принял законопроекты о дополнении к законам об агентстве по национальной безопасности, о координации при проведении единой линии при осуществлении безопасности в Республике Северная Македония, законопроект об изменении закона о подслушивании переговоров, закон об изменениях и дополнениях закона о внутренних делах и законопроект о внесении изменений в закон об иностранцах.

Представители ЕС и посольство США в Северной Македонии приветствовали принятие данного пакета законопроектов, причем в заявлении посольства США подчеркивается значение данных законопроектов для будущего вступления Северной Македонии в НАТО.