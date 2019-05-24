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Парламент Северной Македонии принял законы о реформе в сфере безопасности

Политика

Реформу поддержали представители ЕС и США

Скопье, 24 мая 2019, 13:03 — REGNUM  Парламент республики Северная Македония рассмотрел и принял во втором чтении пакет законопроектов о реформе в сфере безопасности. В поддержку законопроектов проголосовал 91 депутат.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», парламент принял законопроекты о дополнении к законам об агентстве по национальной безопасности, о координации при проведении единой линии при осуществлении безопасности в Республике Северная Македония, законопроект об изменении закона о подслушивании переговоров, закон об изменениях и дополнениях закона о внутренних делах и законопроект о внесении изменений в закон об иностранцах.

Представители ЕС и посольство США в Северной Македонии приветствовали принятие данного пакета законопроектов, причем в заявлении посольства США подчеркивается значение данных законопроектов для будущего вступления Северной Македонии в НАТО.

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Зарубежная хроника
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