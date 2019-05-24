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Премьер Косово: мы не забудем акты геноцида в крае

Политика

В Косово требуют, чтобы Сербия взяла на себя ответственность за резню албанцев в Косово и понесла наказание

Приштина, 24 мая 2019, 13:07 — REGNUM  22 мая, в день, когда в Косово вспоминали двадцатую годовщину резни в косоварском поселении Вучитрне, в ходе которой были убиты 120 албанцев, премьер-министр частично признанной республики Косово Рамуш Харадинай опубликовал в социальной сети Фейсбук призыв наказать виновных в резне албанцев в Косово.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит полный текст заявления Харадиная:

«В двадцатую годовщину резни в Вучитрне, где за несколько часов были убиты десятки албанцев, а многие другие были ранены, Косово продолжает свою борьбу за справедливость. В этот день Вучитрн и все Косово превратилось в институт памяти, наглядное свидетельство того, насколько трудным был наш путь к свободе для новых поколений. Сербское государство, несмотря на все акты геноцида в отношении албанцев, продолжает отрицать правду и не собирается нести ответственности за совершенные преступления.

Мы не позволим, чтобы ужасающие преступления, совершавшиеся на всей территории Косово, остались безнаказанными. Косово не забудет! Слава всем мученикам и павшим в борьбе за свободу Косово!»

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Зарубежная хроника
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