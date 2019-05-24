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Парламент Северной Македонии принял новые социальные законы

Политика

Задачей реформ является борьба с детской бедностью и расширение прав пожилых людей и лиц с особыми потребностями

Скопье, 24 мая 2019, 14:08 — REGNUM  Парламент Северной Македонии одобрил пакет законопроектов, регулирующих социальную сферу. Социальные выплаты и МРОТ будут увеличены уже в следующем месяце.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», задачей реформы является введение новых стандартов социальной защиты.

«Это большой день для наших граждан. Парламент принял пакт законов о социальных реформах, с помощью которых будут установлены новые стандарты социальной защиты. Мы непосредственно работаем над уменьшением детской бедности, мы расширили права лиц с особыми потребностями и в первый раз приняли закон об охране прав пожилых людей», — заявила министр труда и социальной политики Мила Царовска.

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Зарубежная хроника
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