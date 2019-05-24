Парламент Северной Македонии принял новые социальные законы

Скопье, , 14:08 — REGNUM Парламент Северной Македонии одобрил пакет законопроектов, регулирующих социальную сферу. Социальные выплаты и МРОТ будут увеличены уже в следующем месяце.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», задачей реформы является введение новых стандартов социальной защиты.

«Это большой день для наших граждан. Парламент принял пакт законов о социальных реформах, с помощью которых будут установлены новые стандарты социальной защиты. Мы непосредственно работаем над уменьшением детской бедности, мы расширили права лиц с особыми потребностями и в первый раз приняли закон об охране прав пожилых людей», — заявила министр труда и социальной политики Мила Царовска.