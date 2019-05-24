Албанский премьер: Албания — надежный партнер ЕС

Тирана, , 14:14 — REGNUM В ходе церемонии открытия миссии FRONTEX (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) в Албании премьер-министр страны Эди Рама произнес речь, в которой подчеркнул значимость участия в подобных проектах для Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Рама заявил, что сотрудничество с FRONTEX позволит стране продемонстрировать своим друзьям и партнерам в ЕС свою готовность стать «надежным партнером ЕС на этом маленьком кусочке Европы, и притом абсолютно надежным в качестве щита на пути потоков мигрантов».

Премьер Албании подчеркнул, что страна обладает всем необходимым для того, чтобы охранять свои границы и встретиться с потоком мигрантов из других стран.

По словам албанского премьера, соглашение о сотрудничестве с FRONTEX приведет к более тесному сотрудничеству и взаимному обмену информацией между ЕС и Албанией.