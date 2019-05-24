Президент Албании: Косово заслужило отмену виз с ЕС

Тирана, , 13:20 — REGNUM Президент Албании Илир Мета встретился с заместителем премьер-министра и одновременно главой переговорной команды Косово Фатмиром Лимаем. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», политики обсудили реализацию соглашений между правительствами Косово и Албании.

После встречи глава Албании разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук заявление, о том что Косово заслуживает либерализацию визового режима с ЕС:

«Косово давно заслужило отмену визового режима с ЕС, выполнив абсолютно все критерии. Дальнейшее усиление партнерства Косово с США и ЕС является гарантией евроатлантической интеграции края и способствует укреплению безопасности в нашем регионе».

Напомним, граждане Албании могут пребывать на территории Евросоюза до 90 дней без визы. Визовый режим для Албании и Боснии и Герцеговины был отменен в 2010 году, а для Сербии, Черногории и Македонии в 2009.