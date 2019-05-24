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Президент Албании: Косово заслужило отмену виз с ЕС

Политика

Граждане Албании могут путешествовать по ЕС без визы с 2010 года

Тирана, 24 мая 2019, 13:20 — REGNUM  Президент Албании Илир Мета встретился с заместителем премьер-министра и одновременно главой переговорной команды Косово Фатмиром Лимаем. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», политики обсудили реализацию соглашений между правительствами Косово и Албании.

После встречи глава Албании разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук заявление, о том что Косово заслуживает либерализацию визового режима с ЕС:

«Косово давно заслужило отмену визового режима с ЕС, выполнив абсолютно все критерии. Дальнейшее усиление партнерства Косово с США и ЕС является гарантией евроатлантической интеграции края и способствует укреплению безопасности в нашем регионе».

Напомним, граждане Албании могут пребывать на территории Евросоюза до 90 дней без визы. Визовый режим для Албании и Боснии и Герцеговины был отменен в 2010 году, а для Сербии, Черногории и Македонии в 2009.

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Зарубежная хроника
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