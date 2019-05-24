Слушания по 3 уголовным делам против премьера Израиля перенесены на осень

Иерусалим, , 12:53 — REGNUM Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит объявил о переносе слушаний по уголовным делами против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По сообщениями израильского бизнес-портала Globes, судебные заседания пройдут 2 и 3 октября, а не 10 июля как планировалось ранее.

Отмечается также, что в случае необходимости дополнительные слушания будут проведены в течение недели после основных заседаний. Адвокаты премьера должны предоставить основные пункты своего заявления до 2 октября.

Таким образом, окончательные решения по делам о коррупции будут вынесены лишь в начале 2020 года. Эксперты полагают, что глава правительства и его сторонники попытаются использовать это время для принятия закона об иммунитете премьера. В случае, если инициатива получит одобрения законодателей не будет необходимости в проведении судебных слушаний.