СМИ: Либерман может вернуться в министерство обороны Израиля

Иерусалим, , 13:13 — REGNUM Бывший министр обороны Израиля и глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман может вернуться в оборонное ведомство. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet со ссылкой на источники из возглавляемой Биньямином Нетаньяху партии «Ликуд», такое развитие событий возможно при условии, что НДИ войдет в правящую коалицию.

Правящая коалиция должна быть сформирована к 28 мая. Однако в ходе коалиционных переговоров возникли трудности, вследствие чего не было подписано ни одного коалиционного соглашения. Поэтому, по мнению приближенных к Нетаньяху, премьер пошел на уступки в переговорах с НДИ. Очевидно, что таким образом Либерман намеревается получить больше полномочий в вопросах урегулирования конфликта с движением ХАМАС.

Также стало известно, что депутат от НДИ Одед Форер вернется в министерство репатриации и абсорбции. Бывший генеральный директор министерства предположительно станет его главой.