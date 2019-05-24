В РПЦ призвали отложить опрос по храму в Екатеринбурге и прекратить травлю

Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ призвала отложить опрос о судьбе храма Святой Екатерины, чтобы жители города успокоились и проголосовали «взвешенно». Обращение зачитал игумен РПЦ Вениамин на депутатских слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Долно пройти достаточно времени. Сейчас какое бы решение не приняли по результатам опросов, то другая сторона не будет признавать это вменяемым», — заявил Вениамин.

Кроме того, игумен призвал не «навязывать» решение благотворителям, инвестирующих в строительство храма.

В епархии считают, что сейчас необходимо привести «широкую презентацию» проекта храма, если бы он был построен в сквере на Октябрьской площади. По мнению церкви, население было дезинформировано и не представляло в действительности, как хотели построить храм и вдобавок к этому облагородить окружающее пространство, обустроить набережную.

Меценаты, вложившие свои средства в храм, столкнулись с беспрецедентной травлей, как и сам проект, указано в обращении.

«Нужно вернуть Игорю Алтушкину доброе имя», — зачитал Вениамин.

Напомним, ранее вице-президент Русской медной компании Олег Медведев заявил, что инвесторы храма должны будут обсудить результаты предстоящего опроса перед тем, как выносить своё собственное решение по дальнейшим действиям с храмом. Даже если храм предложат строить в Шабрах (посёлок в Свердловской области).