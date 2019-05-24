Экс-министр юстиции Израиля: Нетаньяху приведет страну к диктатуре

Иерусалим, , 11:55 — REGNUM Бывший министр юстиции Израиля Дан Меридор подверг критике действующее правительство страны под руководством Биньямина Нетаньяху. Своим мнением об израильской внутриполитической стратегии политик поделился 23 мая в эфире радио Галей-ЦАХАЛ.

«Политика Нетаньяху превратит демократию в диктатуру», — заявил Меридор. Критика относилась в первую очередь к политике в отношении системы правосудия. Так, Кнессет планирует рассмотреть законопроект, позволяющий парламенту отменять постановления Верховного суда Израиля (БАГАЦ). По мнению политика, идея о том, что что-то может быть выше закона, не будет способствовать справедливости и борьбе с коррупцией.

Меридор также добавил, что действующее правительство «нейтрализует ту прекрасную систему, которой Израиль гордится уже 70 лет». Политик призвал членов партии «Ликуд» выступить против упадка системы правосудия.