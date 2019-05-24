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Член Палаты представителей США: «Должны поддержать наших курдских друзей»

Политика

Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года заявил о выводе американских военных из Сирии

Вашингтон, 24 мая 2019, 11:50 — REGNUM  Член Республиканской партии США в Палате представителей Элиот Энгель заявил о необходимости Вашингтону поддержать сирийских курдов. Об этом он рассказал 24 мая в интервью Kurdistan24.

«Я думаю, что Соединенные Штаты должны поддержать наших курдских друзей и союзников», — отметил Энгель, раскритиковав решение президента страны Дональда Трампа вывести свои войска из Сирии.

«По моему мнению, президент Турции Реджеп Эрдоган без колебаний выступит против них, когда Соединенные Штаты уйдут», — добавил законодатель.

Напомним, президент США Дональд Трамп в конце 2018 года заявил о выводе американских военных из Сирии, однако давление со стороны союзников и оппозиции внутри страны вынудило его оставить некоторое количество военнослужащих в этой стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель США в Сирии: Трамп знает о связях сирийских курдов с РПК

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