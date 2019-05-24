«Без купюр»: глава Ямала вышел в прямой эфир в соцсетях

Салехард, , 11:24 — REGNUM С начала года губернаторы тестируют новый формат интерактива с населением — «прямые эфиры». Уже не на телевидении, а в соцсетях. Эксперты отмечают, что такой способ общения требует уверенности в себе — модерировать вопросы невозможно, и не каждому главе региона такая волна внимания по плечу. Поэтому пока на общение с народом «лицом к лицу» решаются, в основном, молодые и активные — к примеру, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Накануне он провел «прямой эфир» в своем Instagram. Зачем ямальский губернатор пошел на риск, и чем такая коммуникация грозит окружным чиновникам — читайте в нашем материале.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в четверг, 23 мая, провел первую прямую трансляцию в соцсетях. Ямальцы могли задать вопрос руководителю региона в его аккаунте в Instagram.

Губернатор Ямала традиционно уделил наибольшее внимание адресным вопросам. Чистая вода для жителей Лабытнанги, расселение аварийного жилья, ремонт бассейна в Новом Уренгое, подарки новорожденным и авиабилеты для многодетных семей.

Последние стали беспрецедентной практикой в России — до сих пор субсидии на авиаперелеты предоставлялись только жителям Дальнего Востока и преимущественно из федерального бюджета. На Ямале субсидии выделяются из бюджета округа — и для многодетных семей ежегодная поездка в отпуск обходится в 2,5 тыс. рублей на ребенка в одну сторону. Льготой воспользовались уже 3 тыс. семей.

Так, жителям Губкинского Дмитрий Артюхов пообещал сквер к 75-летию Победы. А всем ямальцам в целом — ухоженные и обустроенные общественные пространства уже этим летом.

Жителей Нового Уренгоя губернатор заверил в том, что реконструкция аэропорта идет по графику. Отметим, аэропорт «газовой столицы» — самый большой в округе. Его модернизация будет вестись без нарушения графика полетов: 18 часов будут идти ремонтные работы (в частности, строительство новой взлетно-посадочной полосы), а для взлета и посадки судов останется «окно» в 6 часов.

«Это серьезнейшая задача, будет жесткий контроль со всех сторон», — заверил Артюхов ямальцев.

Коснулся он и «болевых точек» — к примеру, расселения аварийного жилья. Глава округа признал, что «сейчас мы находимся в определенной яме». Однако сейчас заложены основы для решения ситуации, и через два-три года объем расселенного жилого фонда должен вырасти в 1,5 раза, рассказал Дмитрий Артюхов.

Глава региона оказался способен на самокритику — так, он признал, что строительство долгожданного моста через Обь пока «идет в режиме обещаний». Но он пояснил, что причиной тому — пересмотр проекта на фоне его крайне высокой стоимости. И президент, и председатель правительства поддерживают этот проект, а власти региона «делают все, чтобы начать как можно быстрее», — объяснил глава ЯНАО.

К слову, строительство другого долгожданного моста — через реку Пур — идет без проволочек. Подрядчик опережает график — есть вероятность, что ямальцы смогут ездить по мосту не в 2021 году, а к концу следующего года.

Прямой эфир губернатора Ямала длился 46 минут, за это время к нему присоединились 4010 пользователей. В среднем счетчик показал, что средняя цифра одномоментных просмотров составила 1300 человек. Дмитрий Артюхов успел ответить на 37 вопросов.

Стоит отметить, что глава Ямала не пользовался шпаргалками — ответы на вопросы он давал практически мгновенно. Половину вопросов он выбрал из заданных заранее в анонсирующем посте. Вторую половину составили вопросы, заданные в ходе трансляции.

По всей видимости, такой подход пользуется спросом у ямальцев. Менее чем за час «прямого эфира» аккаунт Дмитрия Артюхова в Instagram собрал почти тысячу новых подписчиков — их число достигло 26,6 тыс.

Признак уверенности в себе

Как отметил политолог Евгений Забродин, подобного уровня коммуникация требует не только серьезного владения информацией, но и уверенности в себе. Пока что большинство глав регионов отдает предпочтение традиционным форматам — пресс-конференции, «прямые линии» на телевидении.

«Разговор в режиме стрим-трансляции предполагает больший плюрализм, чем традиционные эфиры с телемостами, потому что все вопросы и любые реплики участников трансляции высвечиваются на экране. О цензуре можно забыть. Основной риск в этом случае — атака со стороны троллей, поэтому нужно признать, что автор трансляции достаточно в себе уверен», — считает Забродин.

Эксперт отметил, что, тем не менее, на возможный риск глава Ямала пошел осознанно — прямой диалог с населением Дмитрий Артюхов выбрал с самого начала работы в должности губернатора.

Напомним, жители Ямала голосовали в соцсетях за темы для первого послания Дмитрия Артюхова. Тогда в фокусе внимания оказались вопросы, связанные с качеством дорог, здравоохранения, образования, благоустройства. В ходе первой «прямой линии» с населением глава ЯНАО более основательно углубился в решение адресных проблем — тогда губернатор «брал на карандаш» обращения со всех районов и муниципалитетов Ямала.

По мнению экспертов, Дмитрий Артюхов умело использует соцсети как интерактивный инструмент. Так, еще в декабре прошлого года он признавался, что лично читает комментарии в своих аккаунтах и просматривает сообщения. На их основе глава ЯНАО дает поручения своим подчиненным.

На тот момент глава Ямала был практически первопроходцем — из губернаторов интерактив в соцсетях использовали единицы губернаторов. Неформальное общение с населением чиновники рассматривали как угрозу. Извлечь из этого пользу мог разве что неординарный глава — к примеру, глава Чечни Рамзан Кадыров.

«У главы Ямала получилось прислушаться к запросу из федерального центра. Сперва директивы из Кремля шли кулуарно. Затем Сергей Кириенко на одном из форумов открыто заявил, что активная работа в соцсетях — это теперь не факультатив, а прямая обязанность для губернаторов», — прокомментировал Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его мнению, открытый призыв прозвучал для того, чтобы мобилизовать чиновников всех уровней на местах. Информационное поле стало межрегиональным и международным — и властям субъектов приходится считаться с вызовами времени, пояснил эксперт.

Отметим, в ходе прямой трансляции Дмитрия Артюхова часть запросов была отработана уже «на месте» — в комментариях к стриму отметились подразделения правительства ЯНАО. Департаменты и муниципалитеты давали оперативные разъяснения по заданным вопросам.

«В целом, пока рано говорить о том, насколько такой вектор со стороны администрации президента мобилизует чиновников. Тем не менее, соцсети — эффективный инструмент коммуникации. Данные многих опросов показывают, что соцсети потеснили традиционные СМИ. И именно на этих площадках сосредоточена молодая и активная аудитория», — резюмировал директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида.