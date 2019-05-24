Пятница, 24 Мая 2019 года
11:23:56 МСК

Зеленскому подарили в Киеве детскую книгу «Политика для начинающих»

Политика

Президент Украины отреагировал на подарок с юмором

Киев, 24 мая 2019, 11:23 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения фестиваля «Книжный арсенал» в Киеве получил в подарок детскую книгу «Политика для начинающих», сообщает 24 мая издание «Обозреватель».

"(Книга) в понятной форме рассказывает юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного», — говорится в аннотации к книге.

https://www.facebook.com/knygolove/videos/2415074208770588/

Отмечается, что президент Украины отреагировал на подарок с юмором.

Как сообщало ИА REGNUM, президент УкраиныВладимир Зеленский выступил на форуме интернет-деятелей в Киеве, где заявил о необходимости «сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне».

Читайте также: Зеленский обещает гражданам «страну в смартфоне»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить