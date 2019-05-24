Зеленскому подарили в Киеве детскую книгу «Политика для начинающих»

Киев, , 11:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения фестиваля «Книжный арсенал» в Киеве получил в подарок детскую книгу «Политика для начинающих», сообщает 24 мая издание «Обозреватель».

"(Книга) в понятной форме рассказывает юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного», — говорится в аннотации к книге.

https://www.facebook.com/knygolove/videos/2415074208770588/

Отмечается, что президент Украины отреагировал на подарок с юмором.

Как сообщало ИА REGNUM, президент УкраиныВладимир Зеленский выступил на форуме интернет-деятелей в Киеве, где заявил о необходимости «сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне».

Читайте также: Зеленский обещает гражданам «страну в смартфоне»