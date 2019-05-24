Армения: проблема судов требует срочного решения

Ереван, , 11:22 — REGNUM Армянская пресса продолжает обсуждать дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который по недавнему решению суда вышел на свободу, а также заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что необходимы хирургические методы изменения судебной системы.

Как пишет газета «Айкакан жаманак» («Армянское время»), власти Армении оказались в довольно интересной ситуации․ Оппозиция обвиняет их в незаконном давлении на них, а многие из соратников, напротив, упрекают власти в чрезмерно мягких, «бархатных» действиях и действиях исключительно в рамках законов: «Какой закон, что вы гонитесь за формальностями, у вас есть мандат доверия народа, всё, дайте газ, не падайте духом».

По мнению автора, это давление с обеих сторон на власти иногда заставляют их ошибаться, чем и мастерски пользуются противники властей, «закаленные» во внутриполитических и околополитических интригах.

В целом принятие собственных ошибок и выводы из них — один из важнейших залогов прочности любой власти. Следовательно, важно понять, что конкретно было неправильно в этих «околосудебных» процессах последних дней и почему произошло то, что произошло.

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«Первая ошибка властей состояла в том, что они посчитали, что достаточно, чтобы исполнительная власть не вмешивалась в деятельность судов, и всё, независимость и беспристрастность судов гарантированы. Оказалось, что это не так. нужно было не только не вмешиваться в деятельность судов, но и не допустить вмешательства других. Этого сделано не было, и обвиняемые по громким делам воспользовались возможностью и применили различные давления на суды», — пишет издание.

За этим последовала вторая ошибка. Когда несколько десятков сторонников Кочаряна во время судебного процесса по его делу проводили демонстрации перед зданием суда, сторонники властей расценили это как попытку оказать давление на суд и решили на том же месте провести более мощную демонстрацию, тем самым оказав большее давление на суд. Это было неправильно. Нужно было оказать давление не на суд, а на тех, кто оказывает давление на суд.

Автор статьи утверждает, что при этом демонстрация сторонников Кочаряна перед судом — всего лишь шоу, это не было тем давлением, которое могло повлиять на какого-либо судью. Само давление, по всей вероятности, осуществлялось из других мест — другими формами и рычагами.

Поддерживающие Кочаряна демонстранты, возможно, и не знали об этом и искренне верили, что если Кочарян выйдет на свободу, то выйдет на свободу благодаря им, но сам митинг был всего лишь дымовой завесой. «Работали» совершенно другие люди.

Власти должны были предотвратить эти формы и рычаги давления, а не отвечать на искусственно организованное шоу таким же шоу.

«Кстати, еще не поздно. У властей есть все возможности для выявления незаконных рычагов, примененных в отношении судьи (если таковые были), и на этом основании отменить решение суда. А если это невозможно, хотя бы предпринять превентивные меры, чтобы в дальнейшем исключить подобные незаконные вмешательства.

Есть способы. Можно применить «веттинг», можно добиться того, чтобы судьи, связанные с прежней коррумпированной системой десятками нитей, подали в отставку, можно перерезать эти нити и не допустить, чтобы «кукловоды» с их помощью руководили деятельностью судов. Но то, что проблема требует срочного решения, это однозначно», — пишет издание.

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Пока материал готовился к публикации, стало известно, что глава Высшего совета судей Гагик Арутюнян подал в отставку. Гагик Арутюнян занимал высокие посты начиная с 1990 года. До 1996 года он был вице-президентом Армении. В 1996 году стал председателем Конституционного суда Армении. Он занимал этот пост до 2018 года, когда стал главой Высшего совета судей.