Новый шаг России в защиту стратегического паритета с США

Леонид Нерсисян, , 11:15 — REGNUM

Согласно заявлению командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, ракетные комплексы «Авангард» уже начали поступать на вооружение и ставиться на боевое дежурство. Более того, в Ясненском ракетном соединении уже завершено строительство инфраструктуры для ракетного полка «Авангардов», который по планам должен заступить на боевое дежурство уже в конце 2019 года. Какими особенностями обладает новейший российский ракетный комплекс и что на сегодняшний день о нём известно?

Что собой представляет ракетный комплекс «Авангард»?

Как известно, ракетный комплекс «Авангард» на сегодняшнем этапе представляет собой далеко не новую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) шахтного базирования УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО — SS-19 mod.2 Stiletto) c новейшим гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, который ранее в открытых источниках фигурировал как объект/изделие 4202 и 15Ю71. Боевой блок разработан в «НПО машиностроения», предположительно, проведено минимум семь испытаний, последнее из которых прошло 26 декабря 2018 года. В отличие от обычных боеголовок, применяющихся на МБР, боевой блок «Авангарда» входит в атмосферу заметно раньше и переходит с баллистической траектории на планирование. Скорость в момент входа в атмосферу достигает 20 чисел Маха (в 20 раз быстрее скорости звука, характерна и для обычных боеголовок), после чего она начинает быстро снижаться в процессе планирования (аппарат не обладает собственным двигателем). Можно предположить, что на конечном участке полёта она будет составлять не более восьми чисел Маха. Подобные скорости в сочетании с небаллистической траекторией полёта и возможностью маневрирования делают цель практически недоступной для поражения с помощью существующих средств противовоздушной и противоракетной обороны. Отдельно стоит отметить и возможность более точного наведения боевой части на цель, за счёт управляемости на всём протяжении полёта, что теоретическим может позволить в будущем применять и неядерные высокоточные боевые блоки на межконтинентальной дальности. Отметим, что России первой удалось создать подобное изделие, хотя серьёзные работы над аналогами ведутся как в США, так и в Китае.

Конечно, ядерный паритет между Россией и США сохраняется и вряд ли скоро может измениться, но наличие подобных разработок позволяет уже сегодня отвечать на перспективные проекты в области противоракетной обороны.

«Стилеты» с Украины превратятся в «Авангарды»?

Другой интересный вопрос — откуда в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) могут появиться УР-100Н УТТХ, если последние 30 из этих ракет развёрнуты в Татищевском ракетном соединение (Саратовская область)? Мысль о том, что тяжёлые жидкостные МБР решили переместить с одной базы на другую, изначально звучит глупо. Тем не менее в последние годы испытания «Авангарда» проводились с пусковых установок именно Ясненского ракетного соединения, где базируются МБР Р-36М2 «Воевода». Ответ здесь видимо таков — Россия в 2002—2004 годах выкупила 30 «Стилетов» на Украине, которые там находились на складах в незаправленном состоянии. Техническое состояние этих МБР позволяло на тот момент говорить об их эксплуатации как минимум до 2020 года, а возможно и более. Соответственно, логично предположить, что именно эти ракеты в количестве не более 12−20 единиц трансформируются в «Авангарды» и окажутся в освободившихся шахтных пусковых установках от МБР Р-36М2. К такому мнению автор статьи пришёл в беседе с независимым военным экспертом Дмитрием Корневым, специализирующемся на российских стратегических вооружениях.

Очевидно, что «Авангард» в своём сегодняшнем облике — это временное, переходное решение. УР-100Н УТТХ ракета старая (производство завершено в 1985 году) и при всей её надёжности не обладающая бесконечным ресурсом. Можно с большой долей вероятности говорить о том, что в будущем носителями планирующих боевых блоков станут перспективные тяжёлые МБР РС-28 «Сармат», принятие на вооружение которых ожидается в ближайшие годы. Вполне возможно, что за счёт большего примерно в два раза по сравнению с УР-100Н УТТХ забрасываемого веса «Сармат» сможет нести не один планирующий боевой блок, а сразу два или три. Тем не менее даже после принятия на вооружение «Сармата» только небольшая часть из этих МБР получит планирующие боевые блоки — остальные ракеты будут оснащены традиционными ядерными боеголовками. Они дешевле, а главное легче — РС-28 сможет нести их не менее десяти единиц.

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