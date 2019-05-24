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В МИД РФ предупредили об акциях «желтых жилетов» во Франции

Политика

«Рекомендуется избегать мест массового скопления людей»

В МИД РФ предупредили об акциях «желтых жилетов» во Франции
Olivier Ortelpa
Желтые жилеты

Москва, 24 мая 2019, 11:15 — REGNUM  Министерство иностранных дел РФ рекомендует находящимся во Франции российским гражданам обходить стороной места массового скопления людей из-за планируемых 25 мая акций «желтых жилетов». Об этом говорится в на странице МИД РФ в Twitter.

«Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая во Франции прошла очередная акции протеста активистов «жёлтых жилетов», которые выступают против социальной политики главы Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

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МИД России
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