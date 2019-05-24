СМИ указали на противоречивость позиций Ройзмана по храму в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM Средства массовой информации и соцсети уличили бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в шаткости и противоречивости позиций, которые он занимал в разное время по вопросу строительства храма Святой Екатерины. Журналисты также обращают внимание на попытки Ройзмана угодить сразу нескольким сторонам конфликта: и противникам строительства, в том числе — либеральной общественности, и крупному бизнесу, на чьи деньги строительство и должно было осуществиться.

Екатеринбургский портал 66.ru в своём твиттер-аккаунте приводит сразу две цитаты Ройзмана. Так, в 2017 году, когда впервые часть жителей высказала недовольство строительством храма (тогда его планировали возвести на искусственном острове в акватории городского пруда), указывая на то, что в этой части города и так много церквей, Ройзман заявил: «Когда говорят, что слишком много церквей… Ну, съезди в Венецию, в Рим, в Милан — там их в сто раз больше». Но уже в 2019 году занял противоположную позицию: «На той стороне Исети уже есть храм».

https://twitter.com/66ru/status/1129059672361701376

«Комсомольская правда» напоминает, что, будучи мэром Екатеринбурга, Ройзман вообще отсекал разговоры об осторожном подходе к изменению облика центральной части города. «Международный пример — Эйфелева башня. Все считали, что она уродует Париж. А сейчас Париж без нее представить себе невозможно», — утверждал он.

Журналисты и блогеры также обсуждают причины, по которым в самый разгар конфликта в Екатеринбурге Евгений Ройзман занял молчаливую позицию, долгое время не давал никаких комментариев и не появлялся в самом сквере, где проходили митинги. «У Ройзмана Алтушкин — это «честный и искренний парень, который много сделал для людей», — прокомментировал известный российский блогер Рустем Агадамов, напоминая о связи Ройзмана с главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным, инвестором строительства храма.

И действительно, на общественных слушаниях по вопросу строительства «храма-на-воде» в 2016 году, как сообщает Znak.com, Ройзман «призвал поддержать своего «товарища» Игоря Алтушкина и Андрея Козицына, которые «оба достаточно сделали для города, чтобы иметь свое мнение».

В интервью «Эху Москвы» 20 мая 2019 года Ройзман тоже активно перечислял достоинства Алтушкина, которого знает «лет 25 точно»: «Алтушкина есть за что уважать. Он родился и вырос в этом городе. Ну и имеет право слова так же, как любой из нас. Алтушкину ничего не досталось в наследство. Он работал сам, с нуля. Он создавал и строил заводы. Он ничего не украл у советской власти. И туда, где он заходит, его потом благодарят». Вместе с тем заранее оговорился: «Я с ним последние годы не общался. То есть у нас идеологические серьезные расхождения».

При этом в другом интервью той же радиостанции «Эхо Москвы» фактически намекнул на возможные связи Алтушкина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым: «Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм и должен сейчас это остановить».

«В общем, никто в итоге так и не понял, с кем в вопросе стройки храма бывший мэр Екатеринбурга Ройзман — с «олигархами» или либералами», — делает вывод «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Екатеринбурге проходят депутатские слушания по вопросу строительства храма. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей города не против как такового строительства храма, но возражают против его возведения в сквере у Драмтеатра.

Протестные акции в Екатеринбурге прекратились после заявления, сделанного президентом России Владимиром Путиным на «Медиафоруме ОНФ». Глава государства призвал принять решение о месте строительства на основе мнения жителей. «Если речь идёт не о записных активистах из Москвы, которые приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить, а о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать. Я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги, для того чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ: провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства», — завил Владимир Путин.