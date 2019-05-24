Правительство Индонезии планирует увеличить объем торговли с Нидерландами

Джакарта, , 11:03 — REGNUM Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро подчеркнул важность увеличения объема торговли с Нидерландами во время двусторонней встречи с министром внешней торговли и сотрудничества Нидерландов в области развития Сигрид Кааг в Джакарте, сообщает Antaranews.

Известно, что совещание было нацелено на обсуждение вопроса о завершении обязательств правительства Нидерландов по реализации двусторонней схемы сотрудничества в области оказания помощи.

Сотрудничество между правительствами Индонезии и Нидерландов в этой связи было прекращено, поскольку считается, что экономика Индонезии значительно окрепла за последнее десятилетие.

«Мы надеемся, что правительство Нидерландов сможет предоставить грант в поддержку сектора образования, предоставляя стипендии», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

Министр планирования Индонезии также выразил надежду на увеличение объема двусторонней торговли, который вырос с 2014—2018 год, а именно с 4,5 млн долларов США в 2014 году до 5,13 млн долларов США в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Нидерландов согласились сотрудничать для повышения конкурентоспособности национальной промышленности и расширения рынка экспорта индонезийской продукции в европейские страны.

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