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Конгрессмен Тед Лью напомнил Трампу о докладе спецпрокурора Мюллера

Политика

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что вообще ничего не покрывает, и является прозрачнейшим президентом

Конгрессмен Тед Лью напомнил Трампу о докладе спецпрокурора Мюллера
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 24 мая 2019, 10:57 — REGNUM  Слова президента США Дональда Трампа о его «уникальной прозрачности» стали для конгрессмена Теда Лью поводом вновь напомнить президенту о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. С требованием рассекретить страницы доклада, которые были удалены из публичной версии доклада Мюллера, Лью обратился к генпрокурору Уильяму Барру в официальном письме. Копия опубликована в твиттере конгрессмена.

«В свете заявлений президента, прошу дать мне знать, в какое время завтра (25 мая) я могу подойти и просмотреть неотредактированный доклад Мюллера. Я просто прошу тот же самый доступ, который вы предоставили республиканскому конгрессмену Дугу Коллинзу», — пишет Лью.

Именно Уильям Барр отредактировал доклад Мюллера, в связи с чем демократы подозревают генпрокурора в том, что он покрывает нечто ужасное из жизни президента.

Трамп ранее заявил, что вообще ничего не покрывает, и является прозрачнейшим президентом — вероятно даже, за всю историю США. На его слова демократы ответили флеш-мобом, написал типовые письма ему и генпрокурору с различными предложениями подтвердить прозрачность. От Трампа требуют пролить свет на вопросы миграции, здравоохранения, ЛГБТ, расследования Мюллера.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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