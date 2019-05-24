Лидеры оппозиции Судана призвали народ к массовым митингам

Хартум, , 11:00 — REGNUM Лидеры оппозиции Судана призывают население страны к новым митингам против военного правительства. Об этом сообщает 24 мая Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Причиной недовольства представителей оппозиции стал тупик в переговорах с временным правительством о передаче власти гражданским властям.

Суданская ассоциация профессионалов призывает выйти на улицы страны миллионы граждан. Именно эта организация, объединяющая профсоюзы Судана, стояла за организацией четырехмесячных процессов, которые привели к отставке действующего президента страны Омара аль-Башира.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года правительство Судана повысило цены на хлеб, в результате чего начались массовые акции протеста. Военные страны, воспользовавшись манифестациями, свергли и арестовали президента, однако народные выступления продолжаются.

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