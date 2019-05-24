США заявили о наличии свидетельств о новой химатаке в Сирии

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Правительство США продолжает изучать сведения о новом случае применения химического оружия, который на днях якобы имел место в Сирийской Арабской Республики. Об этом в ходе брифинга заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.

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МИД РФ: США «не слышат» о провокациях с химоружием в Сирии

Ортагус отметила, что у американской стороны есть «многочисленные источники, в том числе интервью с теми, кто присутствовал во время нападения». По её словам, свидетели сообщили, что в местные больницы с характерными для химического воздействия симптомами попал ряд бойцов.

«Мы знаем, конечно, что таким образом, к сожалению, действует режим Асада (президент Сирии Башар Асад — прим. ИА REGNUM ). Но у нас пока нет окончательных выводов, потому что мы продолжаем расследование», — приводит ТАСС слова представителя госдепартамента.

Ортагус также добавила, что химатака была проведена на передовой, поэтому доступ туда ограничен.

Напомним, ранее Москва призвала Соединённые Штаты и их партнёров использовать достоверные данные для заявлений по Сирии. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, распространяемая Вашингтоном информация о признаках использования химоружия в арабской республике основана на непроверенных источниках. По словам дипломата, скорее всего, речь идёт об очередной инсценировке боевиков вооруженной сирийской оппозиции в населенном пункте Кабани в провинция Латакия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США заподозрил сирийское правительство в использовании химоружия на северо-западе страны 19 мая. Вместе с тем российские военные регулярно предупреждают о подобных провокациях со стороны боевиков. Так, 21 мая в Минобороны заявили, что террористы собрали беженцев и подготовили запас отравляющих веществ в городе Серакаб и населенном пункте Джарджаназ, намереваясь позже обвинить Дамаск в применении запрещённых боеприпасов. Однако американские власти, как заявили в МИД РФ, демонстративно не реагируют на сообщения Москвы об использовании террористами химоружия в САР.

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