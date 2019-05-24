Переговоры с Россией: в Киеве спорят о том, чего им никто не предлагает

Киев, , 10:34 — REGNUM В России пока никто и не предлагает новой украинской власти никаких переговоров, для этого ей нужно еще созреть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 мая, комментируя высказывания украинских политиков в отношении переговоров с Россией.

Как сообщалось ранее, глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что вопрос о том, вести ли переговоры с РФ, может быть вынесен на референдум. Двумя днями позже глава государства Владимир Зеленский заявил, что переговоров он вести не собирается. Эта позиция была поддержана рядом политиков, включая Юлию Тимошенко.

«Удивительное дело: в Киеве устроили рьяный спор о том, о чем речь пока в принципе не идёт — проводить или не проводить переговоры с Россией. Даже референдум на эту тему собирались устраивать.

Хочу обратить внимание, что переговоров-то Киеву никто не предлагал. Более того, президент России даже не поздравил нового президента Украины с избранием — шаг, говорящий сам за себя.

Говорить и тем более вести переговоры в официальном Киеве пока не с кем — не созрели. Когда созреют, то переговоры завяжутся без всяких референдумов. А пока, как правильно сказал пресс-секретарь президента России, пусть выполняют Минские соглашения и обеспечивают должные права русских. Ну и, само собой, враждебную нашей стране политику надо сворачивать: и так уже боком выходит.

Что же касается выбора между тем, чтобы быть с Россией на ножах или разговаривать и жить, как нормальные соседи, то здесь референдумов не надо. Простые люди — это не политики с искривлённым шовинизмом мозгами, они всё правильно понимают», — отметил Михаил Демурин.