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Демократы требуют от Трампа раскрыть истинное число смертей мигрантов

Политика

Горячую реакцию со стороны Демпартии вызвали слова президента США Дональда Трампа о том, что он не занимается «прикрытиями» и является самым прозрачным президентом — возможно, за всю историю страны

Демократы требуют от Трампа раскрыть истинное число смертей мигрантов
Jonathan McIntosh
Белые кресты с именами погибших, пересекающих границу США, на мексиканской стороне стены между США и Мексикой

Вашингтон, 24 мая 2019, 10:37 — REGNUM  Ряд членов Конгресса США обратились к президенту страны Дональду Трампу с просьбой прояснить, каким образом разлучение детей-мигрантов с их семьями сделали США безопаснее. Копию письма опубликовала в своем твиттере конгрессмен Вероника Эскобар.

«Также мы только что узнали, что десятилетняя девочка-мигрант умерла под государственной опекой в сентябре 2018 года, — написала она. — Можете ли вы подтвердить отсутствие других скрывавшихся смертей?»

Письмо подписали Вероника Эскобар, Сильвия Гарсиа, Луис Корреа и Дебби Мукарсел-Пауэлл.

Напомним, тема нелегальной миграции — одна из острейших в отношениях Трампа и демократов. Недавно президент объявил о намерении изменить миграционное законодательство таким образом, чтобы пресечь попытки мигрантов закрепиться в США при помощи детей.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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