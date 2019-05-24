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В Крыму назначили нового вице-премьера, ответственного за ЖКХ

Политика

Должность получила экс-начальница инспекции по жилищному надзору

Симферополь, 24 мая 2019, 10:18 — REGNUM  Крымские депутаты согласовали на пост вице-премьера республики экс-начальницу инспекции по жилищному надзору Крыма — главного государственного жилищного инспектора РК Юлию Жукову. Соответствующее решение принято 24 мая на сессии Госсовета РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Желаем вам уцелеть в этой непростой отрасли», — заявил с трибуны спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Селезнёв покинул должность вице-премьера правительства Крыма, курирующего вопросы ЖКХ. Отставку объяснили семейными обстоятельствами.

Юлию Жукову назначили на должность начальника инспекции по жилищному надзору Крыма — главного государственного жилищного инспектора республики в июне 2018 года. С января 2007 года по декабрь 2014 года она занимала пост начальника юридического отдела, директора по эксплуатации ЧП «Сервисная компания «Комфорт», с января 2015 года по июнь 2018 года работала директором по эксплуатации ООО «Сервисная компания «Комфорт».

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