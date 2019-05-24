Надежда Савченко извинилась перед новым главой Генштаба Украины

Киев, , 10:19 — REGNUM Народный депутат Надежда Савченко принесла извинения новому главе Генштаба Украины Руслану Хомчаку 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Приношу свои извинения начальнику генерального штаба ВСУ генералу Хомчаку за то, что, опираясь на слухи и мнение других людей, позволила себе комментировать в эфире телеканала «112 Украина» его качества как человека и командира, не будучи лично с ним знакомой», — написала Савченко.

Она добавила, что не служила под руководством генерала и не принимала участия в боях под Иловайском.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее назначил Руслана Хомчака главой Генштаба Украины. Это назначение было воспринято противоречиво, поскольку Хомчак в 2014 году командовал группировкой ВСУ, которая попала в так называемый «Иловайский котел» в Донбассе.

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