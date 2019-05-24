В РФ создается единая система обращения с высокоопасными отходами

Москва, , 10:14 — REGNUM Законопроект о создании единой государственной системы обращения с высокоопасными отходами правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Полномочия по организации утилизации закрепляются за «Росатомом».

Центральное место в системе займет федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. Создается и единая государственная информационная система учёта и контроля за обращением с отходами.

Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами.

«Создание федерального оператора — гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы», — отмечают в правительстве.

Размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путём государственного тарифного регулирования.

Законопроект вносится в Госдуму в рамках реализации национального проекта «Экология».