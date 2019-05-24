В РФ создается единая система обращения с высокоопасными отходами

Москва, 24 мая 2019, 10:14 — REGNUM Законопроект о создании единой государственной системы обращения с высокоопасными отходами правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая. Полномочия по организации утилизации закрепляются за «Росатомом».
Центральное место в системе займет федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. Создается и единая государственная информационная система учёта и контроля за обращением с отходами.
Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами.
«Создание федерального оператора — гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы», — отмечают в правительстве.
Размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путём государственного тарифного регулирования.
Законопроект вносится в Госдуму в рамках реализации национального проекта «Экология».