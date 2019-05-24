Совершаева: Управление Петербургом чуть не успевает за бизнесом и обществом

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM «После стратегической сессии, в которой участвовали практически все вице-губернаторы и председатели комитетов, мы четко почувствовали, что городское управление чуть-чуть не успевает за управлением, которое есть в бизнесе и обществе», — об этом заявила руководитель администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева в ходе панельной дискуссии «Будущее города. Люди в новой городской среде», которая состоялась 23 мая в Петербурге.

«Мы чуть-чуть не успеваем по всем требованиям реагировать на вызовы. Мы понимаем, что надо что-то делать, перестраивать себя», — сказала Совершаева.

По ее словам, в современном мире необходимо уметь быстро перестраивать свою систему управления под те требования, те вызовы, которые ставятся.

Повторив четыре основных направления развития города, которые ранее озвучит врио губернатора Александр Беглов, Любовь Совершаева отметила, что эти планы «не могут быть реализованы без основного — без человеческого потенциала, без кадров, которые все это будут делать».

Глава администрации также анонсировала, что в Петербурге пройдет конкурс управленцев, аналогичный конкурсу «Лидеры России». «Вскоре Александр Дмитриевич (Беглов — прим., ИА REGNUM ) заявит о его условиях», — заявила Совершаева.

В дискуссии, посвященной городскому развитию приняли участие глава Комитета по молодежной политике и взаимодействию с молодежными организациями администрации Петербурга Юлия Аблец, председатель Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Алла Вучкович. Также в мероприятии участвовали вице-президент BIOCAD по HR и корпоративному маркетингу Александра Глазкова, ректор корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев, главный координатор проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе, директор Научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии ЛГУ Арсений Майоров, вице-президент СПб ТПП, президент — генеральный конструктор «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», вице-президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. Модерировал обсуждение управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.