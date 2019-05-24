Эрбиль, Ирак, , 09:59 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с лидером «Иракского национального альянса» Айядом Алави, сообщает 24 мая Kurdistan.ru

На повестке дня была политическая ситуация в регионе и в стране, а также продолжающаяся борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, стороны обсудили прогресс в отношениях между центральным правительством в Багдаде и Эрбилем.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, власти страны выступали категорически против подобного голосования, что привело к значительному сокращению сотрудничества между сторонами.

С тех пор, Багдад и Эрбиль смогли найти общий язык и в значительной степени преодолели противоречия, возникшие в связи с ним.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани поблагодарил США за поддержку реформ в Иракском Курдистане