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Барзани провел встречу с лидером «Иракского национального альянса»

Политика

Стороны обсудили отношения между Эрбилем и Багдадом

Эрбиль, Ирак, 24 мая 2019, 09:59 — REGNUM  Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с лидером «Иракского национального альянса» Айядом Алави, сообщает 24 мая Kurdistan.ru

На повестке дня была политическая ситуация в регионе и в стране, а также продолжающаяся борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, стороны обсудили прогресс в отношениях между центральным правительством в Багдаде и Эрбилем.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, власти страны выступали категорически против подобного голосования, что привело к значительному сокращению сотрудничества между сторонами.

С тех пор, Багдад и Эрбиль смогли найти общий язык и в значительной степени преодолели противоречия, возникшие в связи с ним.

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