Глава администрации Зеленского допустил переговоры с Россией

Киев, , 09:55 — REGNUM Для достижения мира в Донбассе Украина должна разговаривать с Россией, заявил глава администрации президента страны Андрей Богдан в эфире телеканала «1+1».

По его словам, урегулирования ситуации на востоке Украины можно достичь мирным путем.

«Если мы хотим мира, то разговаривать нужно», — заявил Богдан.

Он отметил, что вопрос о том, когда и как могут состояться соответствующие переговоры, остается открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

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